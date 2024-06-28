Принцессу Анну, которая получила сотрясение мозга, выписали из больницы

Сестру короля Чарльза III, принцессу Анну, сегодня утром выписали из больницы после пятидневного пребывания в медучреждении в Бристоле. Ее Высочество попала туда из-за сотрясения мозга, полученного во время конной прогулки.

Из-за травмы ей даже пришлось отменить ряд запланированных встреч. Среди них – рабочий визит в Канаду. В то же время теперь Анна вернулась домой в Gatcombe Park.

Вас также может заинтересовать Обвинили друг друга во лжи: все, что известно о скандале Остапчука и певца Байды

После выписки принцесса приехала в свое имение, где пройдет реабилитацию и отдохнет пока врачи не позволят Ее Высочеству снова вернуться к выполнению королевских обязанностей.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всей команде больницы Саутмид за их заботу, опыт и доброту во время короткого пребывания моей жены,

– подчеркнул сэр Тимоти Лоренс.

Что известно о состоянии здоровья принцессы Анны