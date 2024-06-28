Принцессу Анну, которая получила сотрясение мозга, выписали из больницы
Источник:Daily Express
Сестру короля Чарльза III, принцессу Анну, сегодня утром выписали из больницы после пятидневного пребывания в медучреждении в Бристоле. Ее Высочество попала туда из-за сотрясения мозга, полученного во время конной прогулки.
Из-за травмы ей даже пришлось отменить ряд запланированных встреч. Среди них – рабочий визит в Канаду. В то же время теперь Анна вернулась домой в Gatcombe Park.
Вас также может заинтересовать Обвинили друг друга во лжи: все, что известно о скандале Остапчука и певца Байды
После выписки принцесса приехала в свое имение, где пройдет реабилитацию и отдохнет пока врачи не позволят Ее Высочеству снова вернуться к выполнению королевских обязанностей.
Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всей команде больницы Саутмид за их заботу, опыт и доброту во время короткого пребывания моей жены,
– подчеркнул сэр Тимоти Лоренс.
Что известно о состоянии здоровья принцессы Анны
- 23 июня 73-летняя сестра короля Чарльза III получила травму головы, приведшую к сотрясению мозга. Пока принцесса Анна не может вспомнить детали инцидента.
- Ее муж, сэр Тимоти Лоренс, сопровождал любимую в медучреждение в Бристоле, где она находилась под наблюдением опытных врачей.
- Состояние принцессы стабильное, поэтому медики прогнозируют ей скорое выздоровление.