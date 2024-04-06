Впервые за 300 лет: принц Уильям станет монархом с необычной особенностью

Принц Уэльский является первым в очереди на престол. На момент обретения статуса монарха он станет вторым королем в истории Великобритании с необычной особенностью.

До этого первым был Эдуард IV. Он правил страной в течение 22 лет.

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Какую особенность имеет принц Уильям

Дело в том, что Его Высочество имеет рост 191 см. Так, принц Уэльский станет вторым самым высоким монархом после короля Эдуарда IV, который имел рост 194 см, а в доспехах и костюме – примерно 2 метра.

В то же время король Чарльз III ростом 178 см. Интересно, что такой же рост имела и бывшая жена монарха, принцесса Диана. Для сравнения, Ее Высочество Кейт Миддлтон имеет рост 175 см.



Рост принца и принцессы Уэльских по сравнению с другими / Фото из инстаграмма Его и Ее Высочеств



Рост короля Чарльза / Фото из инстаграмма королевской семьи

Кто из британских монархов имел самый низкий рост

Впрочем, список самых низких монархов возглавляет королева Виктория с ростом 152 см. Среди королей это был Чарльз I ростом 163 см.



Рост королевы Виктории / Фото из открытых источников



Король Чарльз I в полный рост / Фото из открытых источников