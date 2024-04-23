Уильям и Кейт Миддлтон трогательно поздравили Луи с днем рождения: редкие кадры юного принца

Сегодня, 23 апреля, младший сын принца и принцессы Уэльских, Луи, празднует день рождения. Парню исполнилось 6 лет. Родители уже успели поздравить его с праздником.

Они к тому же поделились фотографией юного принца. Что интересно, это фото сделала Кэтрин, которая болеет раком.

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Как королевская семья поздравила принца Луи

На странице принца и принцессы Уэльских вышел пост, где они поделились свежим фото парня. На фотографии улыбающийся Луи отдыхает на одеяле в саду, одетый в клетчатую рубашку и шорты.

С 6-м днем рождения, принц Луи,

– написали родители под постом.

Также королевская семья поблагодарила поклонников за поздравления.

Что известно о принце Луи