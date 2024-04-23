Уильям и Кейт Миддлтон трогательно поздравили Луи с днем рождения: редкие кадры юного принца
23 апреля 2024, 18:00Читати новину українською
Источник:инстаграм принца и принцессы Уэльских
Сегодня, 23 апреля, младший сын принца и принцессы Уэльских, Луи, празднует день рождения. Парню исполнилось 6 лет. Родители уже успели поздравить его с праздником.
Они к тому же поделились фотографией юного принца. Что интересно, это фото сделала Кэтрин, которая болеет раком.
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Как королевская семья поздравила принца Луи
На странице принца и принцессы Уэльских вышел пост, где они поделились свежим фото парня. На фотографии улыбающийся Луи отдыхает на одеяле в саду, одетый в клетчатую рубашку и шорты.
С 6-м днем рождения, принц Луи,
– написали родители под постом.
Также королевская семья поблагодарила поклонников за поздравления.
Что известно о принце Луи
- Третий сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился в апреле 2018 года. Полное имя парня Луи Артур Чарльз. Его назвали в честь дяди принца Филиппа, его второе имя – в честь короля Артура I, а третье – в честь действующего короля.
- Заметим, что Луи является первым британским принцем, который следует за своей сестрой в линии престолонаследия.
- Известный своими выходками и обаянием, принц быстро стал любимцем британской публики, часто привлекая к себе внимание на публичных мероприятиях. Фото и видео Луи часто становятся вирусными в сети, потому что восхищают милостью.