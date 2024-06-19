В 25 годовщину брака: принц Эдвард и герцогиня Софи представили новый портрет

Принц Эдвард и герцогиня Софи празднуют 25 лет со дня их свадьбы. В этот день фотограф представил их новый портрет.

Герцог и герцогиня Эдинбургские сегодня, 19 июня, празднуют годовщину брака. 25 лет назад они поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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Фотограф Кристофер Джелф опубликовал новый портрет пары по случаю их праздника. Супруги позировали в саду своего поместья в Бегшот-Парке, расположенного в графстве Суррей.

Принц Эдвард позировал в голубой рубашке в клетку и коричневой накидке без рукавов. Он нежно обнимал жену, герцогиню Софи со спины. Она же предстала в белой полосатой кофточке, брюках цвета хаки и горчичном жакете.



Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото из инстаграма Криса Джелфа

История любви герцога и герцогини Эдинбургских