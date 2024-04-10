Через год после роскошной свадьбы: наследный принц Иордании станет отцом

Королевская семья Иордании ждет пополнения. Кронпринц Хусейн и его жена, принцесса Раджва, станут родителями.

Счастливой вестью монаршая семья поделилась в официальном заявлении. Это первый общий ребенок для супругов. Королева Рания станет бабушкой.

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Наследный принц Иордании станет отцом

Принц Хусейн бин Абдалла II и его жена, принцесса Раджва, готовятся стать родителями. Известно, что первенец у пары родится примерно летом этого года. Пока они не делятся деталями относительно пола и имени ребенка.

"Королевский Хашимитский двор рад сообщить, что Их Королевские Высочества принц Хусейн бин Абдалла II, наследный принц, и принцесса Раджва аль-Хусейн ждут ребенка. Королевский Хашимитский двор выражает искренние поздравления Их Величествам по этому случаю и желает Их Королевским Высочествам наследному принцу Аль-Хусейну и принцессе Раджве доброго здоровья и радости", – говорится в официальном заявлении.



Принц Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва / Фото из соцсети Х королевской семьи

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