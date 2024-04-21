После 14 лет брака: принц Греции Николаос и принцесса Татьяна сообщили о разводе
Источник:Греческая королевская семья
Греческая королевская семья объявила печальную весть. Принц Николаос и принцесса Татьяна решили развестись, пробыв вместе 14 лет.
Интересно, что в своих соцсетях королевское супружество никак не намекало на проблемы в браке. Более того, пара демонстрировала только любовь друг к другу.
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Принц Греции Николаос и принцесса Татьяна разводятся
Его и Ее Высочества не сообщили причину разрыва. Однако, они договорились остаться в дружеских отношениях.
Оба выражают тяжесть этого решения, глубокую благодарность и уважение, которую они испытывают друг к другу, а также любовь, с которой они шли все эти годы. Эти же ценности уважения и понимания лягут в основу их отношений в будущем, отношений глубокой и искренней дружбы. Они будут продолжать жить и активно работать в Греции, где оба чувствуют себя как дома,
– заявила королевская семья.
Принц Николаос и принцесса Татьяна / Фото Getty Images
Что известно о браке принца Николаоса и принцессы Татьяны
- 25 августа 2010 года пара поженилась в соборе Айос-Николаос на острове Спеце в Греции. К тому же их свадьбу называли событием года, несмотря на спокойное празднование. Гостями мероприятия были кронпринцесса Виктория и принц Швеции Даниэль, будущие король Испании Филипп VI и королева Летиция и будущие король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима.
- Разница в возрасте между мужчиной и женщиной составляет 11 лет, то есть Николаосу 54 года, а Татьяне – 43.
- В то же время у пары нет детей, однако принцесса Татьяна имеет племянницу и племянника, чему очень счастлива.