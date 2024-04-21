После 14 лет брака: принц Греции Николаос и принцесса Татьяна сообщили о разводе

Греческая королевская семья объявила печальную весть. Принц Николаос и принцесса Татьяна решили развестись, пробыв вместе 14 лет.

Интересно, что в своих соцсетях королевское супружество никак не намекало на проблемы в браке. Более того, пара демонстрировала только любовь друг к другу.

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Принц Греции Николаос и принцесса Татьяна разводятся

Его и Ее Высочества не сообщили причину разрыва. Однако, они договорились остаться в дружеских отношениях.

Оба выражают тяжесть этого решения, глубокую благодарность и уважение, которую они испытывают друг к другу, а также любовь, с которой они шли все эти годы. Эти же ценности уважения и понимания лягут в основу их отношений в будущем, отношений глубокой и искренней дружбы. Они будут продолжать жить и активно работать в Греции, где оба чувствуют себя как дома,

– заявила королевская семья.



Принц Николаос и принцесса Татьяна / Фото Getty Images

Что известно о браке принца Николаоса и принцессы Татьяны