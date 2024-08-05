В новом интервью принц Гарри и Меган Маркл объявили о запуске своей новой инициативы в рамках фонда Archewell Foundation – The Parents Network. Звездные родители хотят таким образом бороться с кибернасилием и пропагандировать безопасность детей в веб-пространстве.

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Первое за три года интервью касалось не только нового проекта супругов. Гарри и Меган поддержали родителей, которые потеряли своих детей из-за депрессивных мыслей, а также отметили важность кибербезопасности.

Меган Маркл еще в интервью Опре Уинфри рассказывала о том, что имеет депрессивные и суицидальные мысли. В новом разговоре она выразила надежду, что ее откровенность поможет другим и вдохновит людей бережнее относиться к своим близким.

Есть сквозная грань, когда вы прошли через любой уровень боли или травмы. Часть вашего пути к исцелению, и, конечно же, часть моего – это открыто говорить об этом,

– сказала Меган Маркл.

Отрывок из интервью Меган Маркл и принца Гарри: смотрите видео онлайн

В видео также показали встречу принца Гарри и Меган Маркл с родителями, которые потеряли своих детей из-за самоубийства.

"Мы всегда говорим о том, что если дети живут под твоей крышей, ты знаешь, чем они занимаются. По крайней мере, они в безопасности. Но сейчас они могут сидеть в соседней комнате, в планшете или телефоне, спускаться в эти кроличьи норы, и в течение 24 часов они могут покончить с жизнью", – сказал принц Гарри

Меган Маркл рассказала о собственном опыте коммуникации со своими детьми – сыном Арчи и дочерью Лилибет.

Наши дети еще маленькие, и все что ты, как отец и мать хочешь – это защищать их. И поскольку мы видим, что происходит в онлайн-пространстве, мы знаем, что там еще много работы, и мы просто счастливы, что можем быть частью изменений к лучшему,

– сказала герцогиня.

Так принц Гарри и Меган Маркл хотят работать над тем, чтобы дети были защищены от пагубного влияния социальных сетей. Они подчеркнули, что родители должны первыми реагировать на изменения, происходящие с их потомками.