У новому інтерв'ю принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про запуск своєї нової ініціативи у рамках фонду Archewell Foundation – The Parents Network. Зіркові батьки хочуть таким чином боротися з кібернасильством та пропагувати безпеку дітей у вебпросторі.

До слова Принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на щорічний королівський відпочинок, – ЗМІ

Перше за три роки інтерв'ю стосувалось не лише нового проєкту подружжя. Гаррі та Меган підтримали батьків, які втратили своїх дітей через депресивні думки, а також наголосили на важливості кібербезпеки.

Меган Маркл ще в інтерв'ю Опрі Вінфрі розповідала про те, що має депресивні та суїцидальні думки. У новій розмові вона висловила сподівання, що її відвертість допоможе іншим та надихне людей дбайливіше ставитися до своїх близьких.

Є наскрізна грань, коли ви пройшли через будь-який рівень болю або травми. Частина вашого шляху до зцілення, і, звичайно ж, частина мого – це відкрито говорити про це,

– сказала Меган Маркл.

Уривок з інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі: дивіться відео онлайн

У відео також показали зустріч принца Гаррі та Меган Маркл з батьками, які втратили своїх дітей через самогубство.

"Ми завжди говоримо про те, що якщо діти живуть під твоїм дахом, ти знаєш, чим вони займаються. Принаймні, вони в безпеці. Але зараз вони можуть сидіти в сусідній кімнаті, в планшеті чи телефоні, спускатися в ці кролячі нори, і протягом 24 годин вони можуть покінчити з життям", – сказав принц Гаррі

Меган Маркл розповіла про власний досвід комунікації зі своїми дітьми – сином Арчі та донькою Лілібет.

Наші діти ще маленькі, і все що ти, як батько і мати хочеш – це захищати їх. І оскільки ми бачимо, що відбувається в онлайн-просторі, ми знаємо, що там ще багато роботи, і ми просто щасливі, що можемо бути частиною змін на краще,

– сказала герцогиня.

Так принц Гаррі й Меган Маркл хочуть працювати над тим, щоб діти були захищені від згубного впливу соціальних мереж. Вони підкреслили, що батьки мають першими реагувати на зміни, що відбуваються з їхніми нащадками.