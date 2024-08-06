"Трудно сдержать слезы": названная дочь Натальи Могилевской эмоционально обратилась к певице

На днях Наталья Могилевская отметила 49 день рождения. С праздником певицу поздравила ее старшая приемная дочь Мишель.

Артистка поделилась трогательной речью 12-летней девочки. Фаны и сама Наталья признались, просматривая видео, не смогли сдержать слез.

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Так, за праздничным столом на день рождения Могилевской Мишель выразила слова благодарности звезде.

Я хочу очень сильно поблагодарить свою душу – маме. Я очень сильно благодарна маме, потому что я никогда-никогда не была так счастлива от того, что у меня есть мама, очень любимая,

– сказала девочка.

После этого она искренне обняла певицу.

Когда два с половиной года назад мы познакомились с Мишелькой, она была настолько напугана, что не могла разговаривать. Она, будто маленький волчонок, смотрела на мир. Была очень скованная, молчаливая и напряженная. Сегодня – это открытый, счастливый, спокойный ребенок, который имеет огромные успехи во многих направлениях, очень талантливая и красивая девочка. Ты меня очень растрогала, моя Мишелька, спасибо тебе за прекрасные теплые слова. Самый лучший мой ребенок в мире,

– отреагировала Наталья.

Накануне Могилевская показала, как названные дочери готовили для нее сюрприз на день рождения и как они ее поздравили с праздником.