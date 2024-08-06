Артистка поділилася зворушливою промовою 12-річної дівчинки. Фани й сама Наталія зізналися, переглядаючи відео, не змогли стримати сліз.

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Так, за святковим столом на день народження Могилевської Мішель висловила слова вдячності зірці.

Я хочу дуже сильно подякувати своїй душі – мамі. Я дуже сильно вдячна мамі, тому що я ніколи-ніколи не була така щаслива від того, що у мене є мама, дуже любима,

– сказала дівчинка.

Після цього вона щиро обійняла співачку.

Коли два з половиною роки тому ми познайомилися з Мішелькою, вона була настільки налякана, що не могла розмовляти. Вона, ніби маленьке вовченя, дивилася на світ. Була дуже скута, мовчазна і напружена. Сьогодні – це відкрита, щаслива, спокійна дитина, яка має шалені успіхи у багатьох напрямках, дуже талановита і красива дівчинка. Ти мене дуже розчулила, моя Мішелька, дякую тобі за прекрасні теплі слова. Найкраща моя дитина у світі,

– відреагувала Наталія.

Напередодні Могилевська показала, як названі доньки готували для неї сюрприз на день народження і як вони її привітали зі святом.