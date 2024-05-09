Во втором полуфинале Евровидения выступила представительница Израиля, которая строила карьеру в России
9 мая на большой сцене Евровидения-2024 появилась представительница Израиля Эден Голан. Она исполнила трек Hurricane. Интересно, что эта исполнительница ранее жила в России, а ее конкурсную композицию Европейский вещательный союз дважды отклонял из-за политического подтекста и упоминания о войне.
Заметим, что по прогнозам букмекеров, пока Израиль имеет 2% шансов на победу в песенном конкурсе. Эден Голан занимает 8 место, а безоговорочным фаворитом остается Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.
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Как Эден Голан выступила на сцене Евровидения-2024
Она появилась на сцене в нежном бежевом платье, а ее окружали танцовщики в похожих костюмах. Арка позади артистов сначала казалась окутанной туманом, а впоследствии подсветилась ярким желтым светом.
Эден Голан – Hurricane: смотрите видео онлайн
Что известно об Эден Голан
- Певица родилась в Тель-Авиве, однако 13 лет прожила в Москве. Ее семья переехала в Россию, когда ей было всего 5 лет, когда отцу девушки предложили работу в российской столице.
- Интересно, что дедушка исполнительницы, Юрий Голан, также жил и работал в Москве.
- В 2016 году родители отправили Эден выступить на детском конкурсе "Новая волна" в Крыму, а через два года она приняла участие в "Голосе страны" и даже стала финалисткой шоу под руководством пропутинской певицы Пелагеи.
- До 2022 года артистка выпускала треки на русском языке.
- В то же время после широкомасштабного вторжения России в Украину Голан решила покинуть Россию и перебралась в родной Израиль. Стоит отметить, что она до сих пор публично не осудила конфликт в Украине.
- Подчеркнем, что сначала Эден Голан должна была ехать в Швецию с композицией October Rain, однако Оргкомитет Евровидения-2024 увидел там политический подтекст и едва не дисквалифицировал страну. Впоследствии певица изменила текст трека, чтобы он соответствовал правилам EBU. Интересно, что удалось ей это сделать только с третьего раза.