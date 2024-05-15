Выиграли значительно больше чем Nemo: участницы Евровидения-2024 рассекретили свои отношения

Представительницы Чехии и Сан-Марино на Евровидении-2024 заявили о своих отношениях. Исполнительницы подчеркнули, что выиграли нечто значительно большее, чем хрустальный микрофон.

Во время песенного конкурса они нашли любовь. Артистки уже даже замиловали еврофанов совместными романтическими фото.

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Как Aiko и Кэт объявили о своих отношениях

После финала Евровидения-2024 барабанщица бэнда Megara поделилась фотографиями, на которых была изображена с представительницей Чехии. На снимках они обнимались и целовались.

Nemo выиграл микрофон, но должна сказать, что я выиграла на Евровидении значительно больше,

– отметила Кэт Альмагро.

Что известно об участии Aiko и Кэт Альмагро в Евровидении