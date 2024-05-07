Уже в этом году Украину на Евровидении представят alyona alyona и Jerry Heil. Сегодня, 7 мая, мы узнаем, сможет ли дуэт артисток пройти в гранд-финал. Тем временем Show 24 предлагает вспомнить, какими были все выступления Украины на легендарном музыкальном конкурсе.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

2003 – Александр Пономарев

Дебют Украины на Евровидении состоялся в 2003 году, когда Александр Пономарев выступил с лирической песней Hasta la Vista. Музыкальный конкурс того года проходил в Латвии. Украинский артист занял 14 место.

Александр Пономарев – Hasta la vista: смотреть видео онлайн

2004 – Руслана

Второе выступление Украины выдалось более чем удачным. Руслана Лыжичко покорила Европу зажигательными "Дикими танцами" и невероятной гуцульской энергетикой, одержав победу в конкурсе.

Руслана – Wild Dances: смотреть видео онлайн

2005 – "Гринджолы"

Первый год, когда Евровидение проходило в Украине. Тогда представителями стала группа "Гринджолы" с песней, ставшей символом Оранжевой революции – "Вместе нас много". Коллектив занял 19 место.

"Гринджолы" – "Разом нас багато": смотрите видео онлайн

2006 – Тина Кароль

Тина Кароль представила Украину на конкурсе, что в том году проходил в Афинах. С романтической композицией Show Me Your Love певица заняла 7 место. Интересно, что на Евровидении-2023 артистка снова спела эту песню в новой обработке.

Тина Кароль – Show Me Your Love: смотрите видео онлайн

2007 – Верка Сердючка

Андрей Данилко с треком Dancing Lasha Tumbai очаровал Европу и занял 2 место на конкурсе. Хотя выбор Верки Сердючки спровоцировал несколько скандалов, его выступление до сих пор вспоминают как один из самых оригинальных и веселых за всю историю Евровидения.

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: смотрите видео онлайн

2008 – Ани Лорак

На сцене сербского Белграда в этом году от Украины выступила Ани Лорак, которая сейчас живет в России и закрывает глаза на все трагические события. Однако в далеком 2008 трек Shady Lady занял 2 место.

Ани Лорак – Shady Lady: смотрите видео онлайн

2009 – Светлана Лобода

Артистка, которая осудила полномасштабное вторжение России, но продолжила придерживаться неоднозначной позиции, была представительницей Украины в 2009 году. С треком Be my Valentine! она заняла 12 место.

Светлана Лобода – Be my Valentine!: смотрите видео онлайн

2010 – Alyosha

Алена Тополя попала в скандал из-за обвинений в плагиате в песне To be free, но все-таки стала представительницей Украины. С драматической композицией Sweet People ей удалось занять 10 место.

Alyosha – Sweet People: смотреть онлайн

2011 – Мика Ньютон

У украинцев не было высоких ожиданий от певицы и ее конкурсной песни Angel. Однако Мика Ньютон смогла очаровать зрителей и получить 4 место в финале.

Мика Ньютон – Angel: смотрите видео онлайн

2012 – Гайтана

В теплом Баку Украину представила Гайтана, которая зажгла аудиторию красочной атмосферой и волшебным образом. Певица заняла 15 место с песней Be My Guest.

Гайтана – Be My Guest: смотрите видео онлайн

2013 – Злата Огневич

Невероятный вокал и сказочная постановка – именно так запомнилась Злата Огневич на Евровидении. Певица покорила публику с песней Gravity и получила 3 место.

Злата Огневич – Gravity: смотрите видео онлайн

2014 – Мария Яремчук

Дочь легендарного певца удачно представила Украину в Копенгагене на музыкальном конкурсе. Ритмичная песня Tick-Tock и интересная постановка, которым занимался Франциско Гомес, подарили Марии Яремчук 6 место в финале.

Мария Яремчук – Tick-Tock: смотрите видео онлайн

2016 – Джамала

После года перерыва Украина вернулась на Евровидение с глубокими смыслами и крымскотатарским языком. Песня "1944" зацепила за живое каждого зрителя, поэтому Джамала одержала победу как одна из лучших исполнительниц в конкурсе.

Джамала – 1944: смотрите видео онлайн

2017 – O.Torvald

На Евровидении, что происходило в Киеве, выступила рок-группа O.Torvald. Постановка была довольно эффектной, но сама песня Time не очень впечатлила зрителей. Так коллектив занял 24 место.

O.Torvald – Time: смотрите видео онлайн

2018 – MELOVIN

В Лиссабон представлять Украину приехал MELOVIN, который снова решил попробовать свои силы в музыкальном конкурсе. Его песня Under The Ladder, образ вампира и эффектное фаер-шоу составили удачное выступление, однако артист занял 17 место из-за политических спекуляций.

MELOVIN – Under The Ladder: смотрите видео онлайн

2021 – Go_A

Долгий перерыв из-за скандала с MARUV и пандемией позволил группе Go_A добросовестно подготовиться к конкурсу. "Весняночку" напевали чуть ли не все участники прошлогоднего Евровидения, а сам коллектив занял 5 место.

Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн

2022 – Kalush Orchestra

На конкурсе в Турине Украину представила группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллектив получил для страны третью и очень важную победу, что поддержала моральный дух всех украинцев в начале полномасштабной войны. Никогда не забудется и щемящий возглас со сцены Евровидения о Мариуполе и "Азовстали".

Kalush Orchestra – Stefania: смотреть онлайн

2023 – TVORCHI

Коллектив TVORCHI продемонстрировал Европе, что в Украине развивается современная и стильная музыка. Песней о стальных сердцах группа покорила Европу и заняла 6 место.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн



В этом году Украину на Евровидении представят alyona alyona и Jerry Heil. Они будут покорять сцену Мальме с песней Teresa & Maria. 7 мая станет известно, попадут ли исполнительницы в финал.