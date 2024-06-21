"Король джинглов и мелодий" Позитив рассекретил цены на свои треки

Позитив считает себя королем джинглов и мелодий, поэтому, оказывается, у него можно заказать песню. На днях артист назвал стоимость таких треков.

Певец подчеркнул, что цены колеблются. Сумма зависит от объема работы и самой песни.

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Позитив раскрыл, что создание композиции – это командная работа, но фиксированной цены нет. Стоимость может варьироваться от 2 до 10 тысяч долларов. В то же время он отметил, что пишет песни на заказ очень редко. Исполнитель добавил, что делает джинглы. Например, сейчас работает над музыкальной вставкой для проекта шеф-повара Евгения Клопотенко.

Я был у него на съемках и говорю ему: "У тебя нет джингла. Я же король джинглов и мелодий". Я ему придумал, что весь джингл будет записан из звуков, которые царят на кухне,

– поделился артист.

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Что известно о музыкальной карьере Позитива