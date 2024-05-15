Как увидимся, то выясним, - Позитив неожиданно признался, поддерживает ли дружбу с Потапом

15 мая 2024, 11:35
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Источник:

"Люкс ФМ"

Певец Позитив много лет поддерживал дружеские отношения с беглым продюсером Потапом. Артист признался, продолжает ли общаться с экс-коллегой.

Позитив поделился, что продюсер не выходил с ним на связь. Певец так же не изъявлял желания поговорить с Потапом.

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Следит ли Позитив за жизнью Потапа

Исполнитель признался, что Потап заблокировал его страницы в соцсетях. Так, артист не может узнать, что происходит с продюсером.

Меня заблокировал в соцсетях Потап и я не вижу, что он делает. Я не знаю из-за чего это произошло,
– рассказал Позитив.

В то же время артист так и не узнал причину такого решения Потапа. Певец не хотел писать продюсеру или его жене Насте Каменских, чтобы понять это.

Я ничего не выяснял и не буду, и не хочу. Как встретимся, увидимся, то выясним,
– заверил исполнитель.

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Что известно о дружбе Потапа и Позитива

  • Будущий артист познакомился с рэпером, еще когда ему было 11 лет. Тогда они начали сотрудничество, а впоследствии стали друзьями. Впрочем, с началом полномасштабного вторжения и бегства Потапа за границу все изменилось.
  • Позитив признался, что имеет с продюсером разные взгляды на войну в Украине.
  • В то же время планы по музыкальному сотрудничеству тоже разрушились с началом вторжения.
  • Однако, недавно стало известно, что Потап заблокировал Позитива в соцсетях. Причину такого решения исполнитель не знает и не имеет желания выяснять.
Автор: Влада Пономарьова