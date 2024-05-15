Как увидимся, то выясним, - Позитив неожиданно признался, поддерживает ли дружбу с Потапом

Певец Позитив много лет поддерживал дружеские отношения с беглым продюсером Потапом. Артист признался, продолжает ли общаться с экс-коллегой.

Позитив поделился, что продюсер не выходил с ним на связь. Певец так же не изъявлял желания поговорить с Потапом.

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Исполнитель признался, что Потап заблокировал его страницы в соцсетях. Так, артист не может узнать, что происходит с продюсером.

Меня заблокировал в соцсетях Потап и я не вижу, что он делает. Я не знаю из-за чего это произошло,

– рассказал Позитив.

В то же время артист так и не узнал причину такого решения Потапа. Певец не хотел писать продюсеру или его жене Насте Каменских, чтобы понять это.

Я ничего не выяснял и не буду, и не хочу. Как встретимся, увидимся, то выясним,

– заверил исполнитель.

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