Как увидимся, то выясним, - Позитив неожиданно признался, поддерживает ли дружбу с Потапом
Источник:"Люкс ФМ"
Певец Позитив много лет поддерживал дружеские отношения с беглым продюсером Потапом. Артист признался, продолжает ли общаться с экс-коллегой.
Позитив поделился, что продюсер не выходил с ним на связь. Певец так же не изъявлял желания поговорить с Потапом.
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Следит ли Позитив за жизнью Потапа
Исполнитель признался, что Потап заблокировал его страницы в соцсетях. Так, артист не может узнать, что происходит с продюсером.
Меня заблокировал в соцсетях Потап и я не вижу, что он делает. Я не знаю из-за чего это произошло,
– рассказал Позитив.
В то же время артист так и не узнал причину такого решения Потапа. Певец не хотел писать продюсеру или его жене Насте Каменских, чтобы понять это.
Я ничего не выяснял и не буду, и не хочу. Как встретимся, увидимся, то выясним,
– заверил исполнитель.
Позитив о Потапе: смотрите видео онлайн
Что известно о дружбе Потапа и Позитива
- Будущий артист познакомился с рэпером, еще когда ему было 11 лет. Тогда они начали сотрудничество, а впоследствии стали друзьями. Впрочем, с началом полномасштабного вторжения и бегства Потапа за границу все изменилось.
- Позитив признался, что имеет с продюсером разные взгляды на войну в Украине.
- В то же время планы по музыкальному сотрудничеству тоже разрушились с началом вторжения.
- Однако, недавно стало известно, что Потап заблокировал Позитива в соцсетях. Причину такого решения исполнитель не знает и не имеет желания выяснять.