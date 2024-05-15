Позитив поділився, що продюсер не виходив з ним на зв'язок. Співак так само не виявляв бажання поговорити з Потапом.

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Виконавець зізнався, що Потап заблокував його сторінки в соцмережах. Так, артист не може дізнатися, що відбувається з продюсером.

Мене заблокував у соцмережах Потап і я не бачу, що він робить. Я не знаю через що це сталося,

– розповів Позитив.

Водночас артист так і не дізнався причину такого рішення Потапа. Співак не хотів писати продюсеру чи його дружині Насті Каменських, щоб зрозуміти це.

Я нічого не з'ясовував і не буду, і не хочу. Як зустрінемося, побачимося, то з'ясуємо,

– запевнив виконавець.

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