"Время расставляет все на места": Потап оконфузился выступлением в Германии с российскими треками

Рэпер Потап впервые за долгое время выступил на сцене. Он появился в одном из клубов Германии и исполнил русскоязычные хиты.

О своем выступлении Потап сообщил на личной странице. Он опубликовал несколько видео с мероприятия, которое состоялось 6 апреля в городе Филлинген-Швеннинген.

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Потап выступил в Германии

Компанию артисту составили участник группы MOZGI Dred и ди-джей. Женские партии в треках исполняла певица из Днепра Дарья Шевченко.

Потап показал видео, где поет в баре трек "Лучший день". Но на самом деле рэпер исполнил немало русскоязычных песен из репертуара группы MOZGI, "Потапа и Насти", "Время и Стекло". Пока другие артисты уже давно перевели свои треки на украинский, для исполнителя показалось нормальным петь на русском во время полномасштабного вторжения.

Портал "Музвар" опубликовал ролик, как Потап поет песню "Тру-ла-ла-ла", которую ранее исполнял вместе с Настей Каменских. Репертуар артиста назвали "русскоязычной солянкой".

До сих пор создавать общее культурное пространство для артиста – ок. Это в принципе все, что вам надо знать о Потапе он же Ротар. Как видим, время понемногу расставляет все на свои места. И каждый окончательно выбирает, к какому берегу ему приплыть,

– пишут журналисты.

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