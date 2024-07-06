Потап рассекретил, где отдыхает с 15-летним сыном от первого брака

В последнее время Потап довольно часто делится кадрами со своим 15-летним сыном Андреем, который приехал к отцу на каникулы. В то же время продюсер не рассекречивал где именно проводит время с подростком. Следовательно, фаны вынуждены были только догадываться.

В сети предполагали, что отец с сыном могут быть в Болгарии. Впрочем, наконец Алексей Потапенко рассекретил место, где отдыхал с сыном.

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Так, звездный папа в соцсети выложил видео, где показал, как Андрей играет в баскетбол на спортивной площадке.

Тренировки, тренировки, тренировки. 15 лет,

– отметил под постом Потап.

К подписи он добавил флаг Украины и Испании. Именно это и натолкнуло поклонников рэпера на то, что Алексей с сыном провели время в Испании.

Андрей – первый сын Потапенка от его брака с Ириной Горовой. Юноша профессионально занимается баскетболом.

Отметим, на днях Потап показался в новой стране. Продюсер поделился кадрами из Франции.