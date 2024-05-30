Российское ИПСО в действии, – Потап опроверг новости о том, что он высмеял смерть Заворотнюк
Источник:Потап
По сети разлетелись фото, на которых Потап якобы высмеял смерть Анастасии Заворотнюк. Рэпер назвал это фейком и высказался об актрисе.
Продюсер и рэпер Потап обратился к украинцам с просьбой не верить всему, что они видят в интернете. Он вспомнил случай, когда в сети "похоронили" его самого.
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После новостей о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк в сети распространили якобы скриншот из инстаграма Потапа, в котором тот иронично высказывается об актрисе, которая высмеивала украинцев.
"Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", – писало на том "сториз".
Рэпер назвал это фейком, что создали в российском инфопространстве. Ведь именно там появились первые новости о том, будто бы он посмеялся над смертью Анастасии Заворотнюк. По его словам, снимок создан с помощью фотошопа.
Российское ИПСО в действии, но предлагаю не вестись на такие провокации. Очередная дезинформация, которая имеет целью выставить украинцев в негативном свете,
– написал Потап.
Продюсер добавил, что таким образом россияне пытаются выставить украинцев нелюдями. Он призвал анализировать и проверять информацию.
Умерла Анастасия Заворотнюк
- 30 мая стало известно о смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Причиной стало онкологическое заболевание, которое ей диагностировали еще в 2019 году. Актриса умерла в больнице, где провела последние дни жизни.
- Важно помнить, что лента "Моя прекрасная няня" является абсолютно украинофобной. Главной героиней является няня Вика, которая родом из Мариуполя. При каждом удобном случае город оскорбляли и унижали, так же как и украинцев. Сериал переполнен завуалированной ненавистью к Украине.
- Анастасия Заворотнюк, которая подыгрывала российской пропаганде в сериале, делала то же самое и в реальной жизни. Она посещала оккупированный Крым и публично поддерживала диктатора Путина в 2018 году.