Российское ИПСО в действии, – Потап опроверг новости о том, что он высмеял смерть Заворотнюк

По сети разлетелись фото, на которых Потап якобы высмеял смерть Анастасии Заворотнюк. Рэпер назвал это фейком и высказался об актрисе.

Продюсер и рэпер Потап обратился к украинцам с просьбой не верить всему, что они видят в интернете. Он вспомнил случай, когда в сети "похоронили" его самого.

Смотрите также Похороны Анастасии Заворотнюк: где и когда попрощаются с актрисой, которая высмеивала Украину

После новостей о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк в сети распространили якобы скриншот из инстаграма Потапа, в котором тот иронично высказывается об актрисе, которая высмеивала украинцев.

"Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", – писало на том "сториз".

Рэпер назвал это фейком, что создали в российском инфопространстве. Ведь именно там появились первые новости о том, будто бы он посмеялся над смертью Анастасии Заворотнюк. По его словам, снимок создан с помощью фотошопа.

Российское ИПСО в действии, но предлагаю не вестись на такие провокации. Очередная дезинформация, которая имеет целью выставить украинцев в негативном свете,

– написал Потап.

Продюсер добавил, что таким образом россияне пытаются выставить украинцев нелюдями. Он призвал анализировать и проверять информацию.

Умерла Анастасия Заворотнюк