Продюсер і репер Потап звернувся до українців з проханням не вірити усьому, що вони бачать в інтернеті. Він пригадав випадок, коли у мережі "поховали" його самого.

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Після новин про смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк у мережі поширили начебто скриншот з інстаграму Потапа, в якому той іронічно висловлюється про актрису, яка висміювала українців.

"Ну що, Настю, весело було грати в образі, який виставляє українок тупими? Добре, що більше не зіграєш", – писало на тому "сторіз".

Репер назвав це фейком, що створили у російському інфопросторі. Адже саме там з'явилися перші новини про те, начебто він поглузував зі смерті Анастасії Заворотнюк. За його словами, знімок створений з допомогою фотошопу.

Російське ІПСО в дії, але пропоную не вестися на такі провокації. Чергова дезінформація, яка має на меті виставити українців у негативному світлі,

– написав Потап.

Продюсер додав, що таким чином росіяни намагаються виставити українців нелюдами. Він закликав аналізувати та перевіряти інформацію.

Померла Анастасія Заворотнюк