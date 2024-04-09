Звезда Brazzers и Pornhub поддержал Украину: патриотическое фото порноактера с Джозефиной Джексон
Источник:Джозефина Джексон
Украинская порноактриса Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенькив, "гербует" своих коллег. Так, на днях Украину поддержал один из самых известных актеров Pornhub Анхель Муньос Гарсия.
Он показался в патриотической футболке с украинским флагом. Заметим, что Анхель Муньос Гарсия, который также известен как Jordi ENP, к тому же является звездой известного сайта с фильмами для взрослых Brazzers.
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Какое фото показала Джозефина Джексон
На фотографии можно увидеть как актриса позирует с Jordi ENP, который надел темно-зеленую футболку с сине-желтым флагом на ней и надписью "Слава Украине".
Джозефина Джексон и Анхель Муньос Гарсия / Фото из инстаграмма порноактрисы
Заметим, что сейчас фото исчезли со страницы Джозефины, однако она не объяснила почему.
Что известно о Jordi ENP
- Анхель Муньос Гарсия, уроженец Испании, в возрасте 18 лет вошел в индустрию фильмов для взрослых и быстро стал известным.
- Его стремительный взлет к славе привел к эксклюзивному контракту с Brazzers.
- Два года подряд Гарсия был отмечен званием самого популярного актера по версии Pornhub.
- Кроме того, он ведет свой ютуб-канал, который имеет миллионы подписчиков.
Кто еще из порноактеров поддержал Украину
Ранее Джозефина поделилась фотографией с Джонни Синсом, известным как "Лысый из Бразерс". Мужчина тогда продемонстрировал свою поддержку, одев футболку с украинским гербом, которую ему подарила Юлия.