Звезда Brazzers и Pornhub поддержал Украину: патриотическое фото порноактера с Джозефиной Джексон

Украинская порноактриса Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенькив, "гербует" своих коллег. Так, на днях Украину поддержал один из самых известных актеров Pornhub Анхель Муньос Гарсия.

Он показался в патриотической футболке с украинским флагом. Заметим, что Анхель Муньос Гарсия, который также известен как Jordi ENP, к тому же является звездой известного сайта с фильмами для взрослых Brazzers.

Не пропустите Спустя месяц после разрыва: Цимбалару показалась вместе с бывшим мужем в военной форме

Какое фото показала Джозефина Джексон

На фотографии можно увидеть как актриса позирует с Jordi ENP, который надел темно-зеленую футболку с сине-желтым флагом на ней и надписью "Слава Украине".

Джозефина Джексон и Анхель Муньос Гарсия / Фото из инстаграмма порноактрисы

Заметим, что сейчас фото исчезли со страницы Джозефины, однако она не объяснила почему.

Что известно о Jordi ENP

Анхель Муньос Гарсия, уроженец Испании, в возрасте 18 лет вошел в индустрию фильмов для взрослых и быстро стал известным.

Его стремительный взлет к славе привел к эксклюзивному контракту с Brazzers.

Два года подряд Гарсия был отмечен званием самого популярного актера по версии Pornhub.

Кроме того, он ведет свой ютуб-канал, который имеет миллионы подписчиков.

Кто еще из порноактеров поддержал Украину

Ранее Джозефина поделилась фотографией с Джонни Синсом, известным как "Лысый из Бразерс". Мужчина тогда продемонстрировал свою поддержку, одев футболку с украинским гербом, которую ему подарила Юлия.