Зірка Brazzers та Pornhub підтримав Україну: патріотичне фото порноактора з Джозефіною Джексон
Джерело:Джозефіна Джексон
Українська порноакторка Джозефіна Джексон, справжнє ім'я якої Юлія Сеньків, "гербує" своїх колег. Так, днями Україну підтримав один із найвідоміших акторів Pornhub Анхель Муньос Гарсія.
Він показався в патріотичній футболці з українським стягом. Зауважимо, що Анхель Муньос Гарсія, який також відомий як Jordi ENP, до того ж є зіркою відомого сайту з фільмами для дорослих Brazzers.
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Яке фото показала Джозефіна Джексон
На світлині можна побачити як актриса позує з Jordi ENP, який одягнув темно-зелену футболку з синьо-жовтим прапором на ній та написом "Слава Україні".
Джозефіна Джексон та Анхель Муньос Гарсія / Фото з інстаграму порноакторки
Зауважимо, що наразі фото зникли зі сторінки Джозефіни, проте вона не пояснила чому.
Що відомо про Jordi ENP
- Анхель Муньос Гарсія, уродженець Іспанії, у віці 18 років увійшов в індустрію фільмів для дорослих і швидко став відомим.
- Його стрімкий злет до слави привів до ексклюзивного контракту з Brazzers.
- Два роки поспіль Гарсія був відзначений званням найпопулярнішого актора за версією Pornhub.
- Крім того, він веде свій ютуб-канал, який має мільйони підписників.
Хто ще з порноакторів підтримав Україну
Раніше Джозефіна поділилася фотографією з Джонні Сінсом, відомим як "Лисий з Бразерс". Чоловік тоді продемонстрував свою підтримку, одягнувши футболку з українським гербом, яку йому подарувала Юлія.