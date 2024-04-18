Пономарев, Тополя и Хома запремьерили клип на песню посвященную военным: трогательное видео

18 апреля состоялась премьера клипа на совместную песню "Темная Ночка" Александра Пономарева, Михаила Хомы и Тараса Тополи. Музыкальное произведение посвящено военным и их родным.

По словам лидера группы "Антитела", Пономарев за время полномасштабного вторжения выпустил немалое количество песен, которые поднимают дух украинцев. Поэтому для Тараса было важно присоединиться к созданию новой композиции, поскольку это актуально.

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Пономарев, Тополя и Хома выпустили трек "Темная ночка"

Александр написал текст этой песни во время поездки на благотворительный концерт. В то же время клип снимался в течение двух дней. К съемкам также привлекли военных, поскольку песня касается непосредственно их самих. Более того, главными героями видеоработы стали Тарас Тополя, Александр Пономарев и Михаил Хома.

Музыканты с радостью и гордостью присоединились к сотрудничеству с Александром, поскольку они являются друзьями. К тому же они понимают важность поддержки артистов-коллег в такое сложное для Украины время.

Певцы впервые исполнят эту песню вживую 20 апреля. Выступление состоится в Киеве, где они также презентуют совместную программу "Украина победит". Более того, там еще будет проводиться сбор на дроны.

Пономарев, Тополя, Хома – "Темная ночка": смотрите видео онлайн

Реакция сети на песню "Темная ночка"

Поклонники в восторге от голосов артистов. К тому же им очень понравилась идея клипа. В комментариях они выражают благодарность за создание такой важной для всех украинцев песни.