Лучшие из лучших: победители Евровидения за последние 10 лет и их легендарные выступления

В течение последнего десятилетия Евровидение демонстрирует увлекательную музыку, эмоциональные выступления и множество сюрпризов. Следовательно, зрители по всему миру ежегодно с нетерпением ждут этот песенный конкурс.

Show 24 подготовил подборку выступлений победителей Евровидения за последние 10 лет. Среди них, Kalush Orchestra, Джамала, Кончита Вурст и многие другие.

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Отметим, что на протяжении последних десяти лет Швеция дважды побеждала на международном песенном конкурсе, одержав победу в 2023 и 2015 годах. Аналогично, Украина занимала первое место в 2022 и 2016 годах. Среди других стран, которые завоевали заветный хрустальный микрофон Евровидения, – Австрия, Португалия, Израиль, Нидерланды и Италия.

2023 Loreen – Tatto: смотрите видео онлайн

2022 Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

2021 Måneskin – Zitti E Buoni: смотрите видео онлайн

Важно добавить, что в 2022 году из-за пандемии Covid-19 песенный конкурс отменили.

2019 Duncan Laurence – Arcade: смотрите видео онлайн

2018 Netta – Toy: смотрите видео онлайн

2017 Salvador Sobral – Amar Pelos Dois: смотрите видео онлайн

2016 Jamala – 1944: смотрите видео онлайн

2015 Måns Zelmerlöw – Heroes: смотрите видео онлайн

2014 Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix: смотрите видео онлайн

Кому прогнозируют победу на Евровидении-2024

По ставкам букмекеров накануне гранд-финала главным претендентом на победу является представитель Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Его шансы на победу – 42%.

Интересно, что после выступления во втором полуфинале песенного конкурса Эден Голан из Израиля поднялась на второе место с 18% шансов на победу, обогнав Nemo из Швейцарии, который сейчас занимает третье место с 15% шансов на победу.

Slimane из Франции имеет четвертую позицию с песней Mon Amour, а Bambie Thug из Ирландии – пятую с треком Doomsday Blue.

В то же время украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil опустился на шестую позицию.