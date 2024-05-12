Показали новый трофей: триумфаторы Евровидения-2024 Nemo эмоционально высказались о победе

Nemo из Швейцарии стали победителем в нынешнем Евровидении. Артисты с невероятными эмоциями отреагировали на первое место.

Nemo были настолько переполнены эмоциями, что сломали кубок Евровидения-2024 прямо на сцене. Но жаловаться за победителей не стоит – им вручили новый трофей.

К слову Мы хотели создать что-то прекрасное, – разговор с Nemo из Швейцарии – победителями Евровидения-2024

Что говорят Nemo о победе

Вы не поверите, что только что произошло. Мы только что выиграли Евровидение. И мы сломали трофей! Сломали еще и ноготь, это было очень хаотично. Спасибо большое за вашу поддержку, за внимание к моей истории и истории многих других людей. Не забывайте быть добрыми друг к другу. Любовь всегда побеждает,

– такой была первая реакция Nemo.

Первая реакция Nemo на победу: видео

Также Nemo дали интервью после победы, где признались, что для того, чтобы описать весь пережитый опыт, не хватает слов.

Стоять здесь в конце и знать, что то, что я сделал, коснулось многих и, надеюсь, попало к нужным людям, коснулось жизни людей, которые не являются бинарными или транслюдьми, и просто надеяться, что они почувствовали, что их увидели сегодня, – это удивительно,

– высказались артисты.

Музыканты заметили, что их песня The Code – одна из первых, в которых говорится о комфорте с собой, счастье от понимания, кто они есть на самом деле. Как композиция, так и номер, был важным для исполнителей.

"Это очень важная песня для моей жизни. Я думаю, что она навсегда останется в моей памяти и будет удивительным воспоминанием о том, как я мы исполняли ее в своей жизни. Это было удивительное ощущение (во время выступления, – Show 24), я был действительно в том моменте. Мы сказали: независимо от того, что произойдет, мы просто хотим наслаждаться шоу, присутствовать в эти три минуты, мы действительно сделали это. Мы рассказали свою историю с помощью выступления", – сказали победители.

Интервью с Nemo: смотрите видео онлайн

Важно заметили, что Nemo идентифицируют себя как небинарную личность, поэтому они просят использовать в отношении их гендерно-нейтральную лексику, то есть местоимения они/их.

Nemo также объяснили, что за полушар был на сцене во время выступления. Оказалось, что это волчок. Для Nemo он символизирует равновесие и баланс, который может быть найден только через движение и текучесть. Это метафора для всего ЛГБТК+ сообщества.