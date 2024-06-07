"Надо осудить пожизненно": организатор "пьяных вечеринок" в очередной раз попал в скандал
Источник:Андрей Ярина
Блогер Андрей Ярина, который стал известным из-за организации "пьяных вечеринок", в очередной раз оконфузился. Он опросил прохожих Ивано-Франковска относительно этого скандала с гуляниями.
Интересно, что Андрей месяц назад только вышел из-под стражи за организацию вечеринок. За него внесли 272 500 гривен залога.
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Ярина в своих соцсетях опубликовал видео, на котором спрашивает мнение прохожих девушек относительно скандала с "пьяными гуляниями". Однако, блогер не представился, как организатор этих вечеринок, а просто отметил, что где-то что-то слышал, в том числе и о том, что одного из насильников выпустили из-под стражи.
Прохожие признались о негативном отношении к парням, которые были вовлечены в скандал. В то же время девушки подчеркнули, что тех людей надо "осудить пожизненно".
Впрочем, Андрей начал оправдывать поступки ребят, апеллируя к неосведомленности прохожих в деле, мол, никто никого не насиловал, а виновников взяли под стражу из-за распространения порнографии. В конце видео Ярина рассказал, что одним из организаторов пьяных вечеринок таки был он. В ответ на это, одна из девушек заверила, что сожалеет, что тот сейчас на свободе.
Суть, которую я хотел донести: люди не вникали в ситуацию, просто "где-то слышали" и делают определенные выводы. Никто никого на этих вечеринках не насиловал,
– написал Ярина под видео.
Интересно, что мнения пользователей под роликом Андрея разделились. Кто-то поддержал блогера, отметив, что девушки на вечеринках "знали куда шли", а кто-то защитил высказывания прохожей.
- "Мнение: девушки знали куда шли и обвинять парня – тупо";
- "Девушка молодец";
- "Как раз такие люди не вникли в эту историю и уверены, что их мнение очень правильное";
- "Люди, которые говорят, что девушки "знали куда идут" сами этой фразой подтверждают тот факт что парни неадекватные, и с ними опасно проводить время и тем более пить с ними";
- "Девушка молодец! Поддерживаю".
Скандал с пьяными вечеринками: что известно
- Группа ребят из Ивано-Франковска организовывала "пьяные вечеринки" в Киеве.
- В среднем, злоумышленникам было по 20 лет.
- Парни приглашали девушек на вечеринки, где их спаивали, а потом издевались над ними.
- Блогеры решили еще и хвастаться этим в соцсетях. Они делились фотографиями и видео с вечеринок. Всю вину за содеянное ребята сбрасывали на "легкомысленных девушек, которые знали, куда идут".