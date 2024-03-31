Шедевр украинской культуры: в тикток постят щемящие видео под хит Ивасюка Пісня буде поміж нас
Старая композиция украинского исполнителя Владимира Ивасюка "Пісня буде поміж нас" снова на пике популярности. Юзеры снимают различные видео под трек, которые сразу попадают в тренды.
Вопреки всем недостаткам соцсетей, иногда они напоминают нам о давно забытых шедеврах украинской культуры. Например, например, с легендарной композицией Владимира Ивасюка "Пісня буде поміж нас", которой более 50 лет.
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"Пісня буде поміж нас" взрывает тикток
В тикток завирусился один из хитов Владимира Ивасюка "Пісня буде поміж нас". Юзеры снимают невероятной красоты видео, где показывают живописные уголки нашей Украины. Песня получила действительно новое дыхание.
Кроме того, в сети распространяются немало роликов, где талантливые пользователи делятся своими перепевами известной песни. Поражает, что выполняют трек не только украинцы, но и иностранцы. И это просто наслаждение для ушей.
В чем ценность хита Владимира Ивасюка
Одну из своих легендарных песен музыкант создал в 1971 году и посвятил своей любви – журналистке газеты "Молодой буковинец" Галине Тарасюк, которая должна была написать о певце статью. Пара познакомились осенью 1970 года – и у них завязались романтические отношения. Галина только переехала в Черновцы, где жил Ивасюк, поэтому он проводил ей экскурсии чуть ли не каждый день.
Впоследствии Ивасюк переехал во Львов учиться в консерватории, а Галина вышла замуж за другого. Впрочем, их отношения дали жизнь щемящей песне "Пісня буде поміж нас", которая до сих пор пользуется бешеной популярностью среди меломанов.
Владимир Ивасюк – Пісня буде поміж нас – слушать онлайн песню: