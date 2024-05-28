Въехал в меня намеренно, – известная украинская певица попала в ДТП

Украинская певица SKYLERR, которая в этом году участвовала в Нацотборе на Евровидение, попала в аварию в столице. Она уже успела рассказать подробности ДТП.

В частности, выяснилось, что в машину исполнительницы въехал Mitsubishi Pajero. Артистка даже показала кадры с места событий.

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Что известно о ДТП с участием SKYLERR

К счастью, выяснилось, что знаменитость не виновата в аварии.

Я ехала по левой крайней полосе, могла поворачивать налево полностью законно по всем правилам дорожного движения. Ждала, пока проедут встречные машины. Стояла на зеленом свете, после чего услышала, как в меня втаранился Mitsubishi Pajero. Он въехал в меня намеренно несколько раз. Проехался по обочине, показал мне неприличные жесты, поматерился и просто уехал. У меня был шок,

– рассказала артистка.

Певица добавила, что того водителя пытались догнать, но он оставил авто на заправке и убежал. SKYLERR вызвала полицию и правоохранители сейчас расследуют дело.

SKYLERR попала в ДТП / Скриншоты из инстаграм-сторис

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