Въехал в меня намеренно, – известная украинская певица попала в ДТП
Источник:SKYLERR
Украинская певица SKYLERR, которая в этом году участвовала в Нацотборе на Евровидение, попала в аварию в столице. Она уже успела рассказать подробности ДТП.
В частности, выяснилось, что в машину исполнительницы въехал Mitsubishi Pajero. Артистка даже показала кадры с места событий.
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Что известно о ДТП с участием SKYLERR
К счастью, выяснилось, что знаменитость не виновата в аварии.
Я ехала по левой крайней полосе, могла поворачивать налево полностью законно по всем правилам дорожного движения. Ждала, пока проедут встречные машины. Стояла на зеленом свете, после чего услышала, как в меня втаранился Mitsubishi Pajero. Он въехал в меня намеренно несколько раз. Проехался по обочине, показал мне неприличные жесты, поматерился и просто уехал. У меня был шок,
– рассказала артистка.
Певица добавила, что того водителя пытались догнать, но он оставил авто на заправке и убежал. SKYLERR вызвала полицию и правоохранители сейчас расследуют дело.
SKYLERR попала в ДТП / Скриншоты из инстаграм-сторис
Кто еще из звезд недавно попал в ДТП
- Это был кулинар и блогер Влад Мицкевич. Он попал в аварию на мотоцикле.
- В результате мужчина получил перелом ребер, сотрясение мозга и многочисленные раны.
- Также пострадал мотоцикл инфлюенсера.
- В то же время детали ДТП он решил не раскрывать. Поэтому пока неизвестно кто виноват и что именно произошло.