Будут у меня на протяжении всей жизни, – 29-летняя певица Холзи впервые рассекретила свои диагнозы
Источник:Холзи
Знаменитая американская певица Холзи недавно напугала фанов известием о проблемах со здоровьем. Теперь она объявила, что именно с ней.
Фаны предполагали, что у певицы онкозаболевания. Впрочем, она эти слухи опровергла.
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Артистка рассказала, что в 2022 году врачи ей поставили диагноз "красная волчанка" – хроническое аутоиммунное заболевание, что может поражать различные органы и системы организма. Кроме этого, у исполнительницы обнаружили редкое Т-клеточное лимфопролиферативное заболевание.
Оба заболевания сейчас находятся под контролем или в стадии ремиссии, и оба, вероятно, будут у меня на протяжении всей жизни. После тяжелого старта я медленно взяла все под контроль с помощью замечательных врачей. Спустя два года борьбы я чувствую себя лучше,
– поделилась исполнительница.
Что известно о Холзи
- Это американская певица и автор песен, настоящее имя которой Эшли Николетт Френджипани.
- Она начала свою музыкальную карьеру в юном возрасте.
- В то же время несмотря на успешную творческую деятельность, звезда столкнулась с рядом серьезных испытаний.
- Артистка начала писать песни еще в 17 лет, а впоследствии подписала контракт со звукозаписывающей компанией Astralwerks. Однако за кулисами ее жизнь было полно борьбы со здоровьем. Певица призналась, что страдала от многих болезней в течение большей части своей взрослой жизни, особенно после рождения первенца.
- Но самым тяжелым испытанием для нее стал выкидыш, который произошел за считанные часы до важного выступления. Несмотря на трагедию, исполнительница нашла в себе силы не отменять концерт. Это выступление стало самым сложным в ее жизни, как призналась звезда.
- Несмотря на все трудности, Холзи продолжает дарить миру свое творчество и вдохновлять поклонников мужеством.