Будут у меня на протяжении всей жизни, – 29-летняя певица Холзи впервые рассекретила свои диагнозы

Знаменитая американская певица Холзи недавно напугала фанов известием о проблемах со здоровьем. Теперь она объявила, что именно с ней.

Фаны предполагали, что у певицы онкозаболевания. Впрочем, она эти слухи опровергла.

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Артистка рассказала, что в 2022 году врачи ей поставили диагноз "красная волчанка" – хроническое аутоиммунное заболевание, что может поражать различные органы и системы организма. Кроме этого, у исполнительницы обнаружили редкое Т-клеточное лимфопролиферативное заболевание.

Оба заболевания сейчас находятся под контролем или в стадии ремиссии, и оба, вероятно, будут у меня на протяжении всей жизни. После тяжелого старта я медленно взяла все под контроль с помощью замечательных врачей. Спустя два года борьбы я чувствую себя лучше,

– поделилась исполнительница.

Что известно о Холзи