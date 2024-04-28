Известная украинская певица впервые после многолетнего перерыва выпустила новую песню

Автор хитов "О тебе", "Лавина любви", "Ветер надежды", Евгения Власова, после длительного перерыва на музыкальной сцене решила порадовать поклонников новым треком. Она на днях поделилась отрывком из песни, которая называется "Любовь покоряет".

В то же время призналась, что не собиралась записывать такие композиции, потому что уже от поп песен перешли к созданию медитативной музыки. Новая лирическая композиция воспевает сакральную силу женщин. Артистка уже даже успела показать фрагмент из клипа к этому треку.

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Что известно о новой песне Евгении Власовой

Текст к "Любовь покоряет" написала Олеся Гаевская, однако сама Евгения была столь поражена содержанием, что решила написать музыку к словам.

Случайно в телеграмм-канале из общей рассылки эта песня открылась на моем телефоне. Я до сих пор не понимаю как. И заставила меня заплакать и ощутить желание ее записать. Ибо в ней я почувствовала это, что есть в моем сердце, да то, кто такая женщина в этом мире действительно. Что мы не соперницы друг другу, а сестры, что женщина это сила любви и нежности,

– подчеркнула Власова.

Что известно о творчестве Евгении Власовой