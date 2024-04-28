Известная украинская певица впервые после многолетнего перерыва выпустила новую песню
Источник:Евгения Власова
Автор хитов "О тебе", "Лавина любви", "Ветер надежды", Евгения Власова, после длительного перерыва на музыкальной сцене решила порадовать поклонников новым треком. Она на днях поделилась отрывком из песни, которая называется "Любовь покоряет".
В то же время призналась, что не собиралась записывать такие композиции, потому что уже от поп песен перешли к созданию медитативной музыки. Новая лирическая композиция воспевает сакральную силу женщин. Артистка уже даже успела показать фрагмент из клипа к этому треку.
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Что известно о новой песне Евгении Власовой
Текст к "Любовь покоряет" написала Олеся Гаевская, однако сама Евгения была столь поражена содержанием, что решила написать музыку к словам.
Случайно в телеграмм-канале из общей рассылки эта песня открылась на моем телефоне. Я до сих пор не понимаю как. И заставила меня заплакать и ощутить желание ее записать. Ибо в ней я почувствовала это, что есть в моем сердце, да то, кто такая женщина в этом мире действительно. Что мы не соперницы друг другу, а сестры, что женщина это сила любви и нежности,
– подчеркнула Власова.
Что известно о творчестве Евгении Власовой
- Будущая исполнительница проявляла сильную страсть к музыке еще с детства и уже после школы поступила в музыкальное училище Глиера на отделение вокала.
- В 2000 году в жизни Евгении появился Дмитрий Костюк, который сначала взял на себя роль ее продюсера, а затем стал мужем. В тот период Власова получила популярность благодаря своим трекам "Я – живая река", "О тебе", "Ветер надежды" и других.
- Через четыре года артистка родила дочь Нину. Несмотря на личные испытания, включая измену и унижение со стороны мужа, певица решила продолжить свой музыкальный путь, выпуская новые песни и демонстрируя талант на разных конкурсах.
- В 2009 году внезапное исчезновение Евгении Власовой со сцены вызвало разные слухи в прессе. Писали, что знаменитость болеет раком. Однако позже она заявила, что у нее никогда не было онкозаболеваний. По словам артистки, ошибочное представление возникло из-за рекомендации врача по химиотерапии.
- В 2016 году Власова официально объявила о творческой паузе, а в 2021 году певица вернулась на телеэкраны. Тогда она приняла участие в популярном телешоу "Танцы со звездами", но на 8 неделе соревнований покинула проект.
- В начале полномасштабного вторжения артистка с мамой и дочерью были в Киеве, но из-за ухудшения состояния здоровья матери Евгении, они перебрались в Чехию. Там Власова начала заниматься духовными практиками. В частности, писала музыку для медитаций.