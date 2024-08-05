Звезда "Голоса страны" вышла замуж за известного саундпродюсера

Финалистка седьмого сезона вокального шоу "Голос страны" Анна Кукса вышла замуж. Ее избранником стал известный саундпродюсер Антон Борзенко.

Он сотрудничал с такими звездами как OKS, Вера Брежнева и MAYOROVA. О свадьбе пары сообщила украинская актриса Анна Кошмал.

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Знаменитость выставила видео с невестой с празднования. На кадрах Анна Кукса появилась в стильном молочном костюме, который состоял из укороченного топа на длинный рукав и брюк с подкладкой мини-шорт. Подобный look от бренда Gepur стоит примерно 2,5 тысячи гривен. В то же время Анна Кошмал пришла на свадьбу в нежно-розовом платье.

Отдаю последнюю незамужнюю подружку,

– отметила актриса.

Позже невеста сменила наряд на белое платье, а ее избранник был одет в белую рубашку и коричневые брюки.



Анна Кукса и Антон Борзенко поженились / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, несмотря на то, что Анна и Антон не рассказывали о своей свадьбе в соцсетях, они отреагировали на новости об их браке, которые активно начали распространяться по сети.

Как Анна Кукса и Антон Борзенко отреагировали на новости об их свадьбе / Скриншот из инстаграм-сторис

Ранее 30-летняя ирландско-американская актриса Сирша Ронан, известная по роли в драме "Маленькие женщины", и ее 34-летний партнер, шотландский актер Джек Лоуден, также официально стали супругами. Церемония состоялась 20 июля в Эдинбурге, столице Шотландии. Пара выбрала скромное празднование. На свадьбе звезд присутствовали лишь самые близкие друзья и родственники.