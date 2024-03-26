На глазах у зрителей: во время концерта Анастасии Приходько произошла трагедия

Анастасия Приходько 25 марта выступала в Трускавце. Впрочем, на ее концерте произошла большая трагедия, о чем отметила сама исполнительница.

Она пока решила воздержаться от каких-либо комментариев. В то же время украинские СМИ распространяют информацию о смерти менеджера знаменитости.

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Что произошло на концерте Анастасии Приходько

Исполнительница решила не разглашать подробностей, а лишь заявила, что случилась "большая трагедия" во время ее выступления во Дворце культуры им.

Сегодня (25 марта – 24 Канал) произошла большая трагедия у меня на концерте в Трускавце... На данный момент без комментариев,

– отметила певица.



На концерте Приходько произошла трагедия / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время издание RegioNews, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что умер менеджер артистки. Это произошло прямо на глазах у зрителей.

У кого на концерте случались несчастные инциденты