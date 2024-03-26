На глазах у зрителей: во время концерта Анастасии Приходько произошла трагедия
Источник:Анастасия Приходько
Анастасия Приходько 25 марта выступала в Трускавце. Впрочем, на ее концерте произошла большая трагедия, о чем отметила сама исполнительница.
Она пока решила воздержаться от каких-либо комментариев. В то же время украинские СМИ распространяют информацию о смерти менеджера знаменитости.
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Что произошло на концерте Анастасии Приходько
Исполнительница решила не разглашать подробностей, а лишь заявила, что случилась "большая трагедия" во время ее выступления во Дворце культуры им.
Сегодня (25 марта – 24 Канал) произошла большая трагедия у меня на концерте в Трускавце... На данный момент без комментариев,
– отметила певица.
На концерте Приходько произошла трагедия / Скриншот из инстаграмм-сторис
В то же время издание RegioNews, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что умер менеджер артистки. Это произошло прямо на глазах у зрителей.
У кого на концерте случались несчастные инциденты
- Недавно финалист Нацотбора-2024 YAKTAK упал со сцены прямо во время своего выступления. К счастью, он не травмировался и смог продолжить концерт.
- Похожая ситуация была и во время выступления Jerry Heil в 2022 году. Она на концерте в Тернополе упала в оркестровую яму. Впрочем, тогда последствия для артистки были неутешительными, потому что она сломала ребро. После этого певица длительное время проходила реабилитацию.
- На днях во время концерта Натальи Могилевской в Кривом Роге объявили воздушную тревогу, а уже потом в городе раздались громкие взрывы. Впоследствии выяснилось, что вражеский снаряд попал в жилой дом. Как следствие, артистка прервала свое выступление и отправилась помогать пострадавшим.