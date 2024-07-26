На руках ее выносил из клуба, – известный рок-певец рассказал о свидании с Кристиной Соловий

Фронтмен O.Torvald Женя Галич признался, что имел свидание с Кристиной Соловий. Артист рассказал, где это было.

Кроме того, он признался, что пригласил еще одну известную певицу Юлию Санину на свидание. Евгений даже рассекретил, согласилась ли она.

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Женя Галич поделился, что ходил на свидание с Кристиной Соловий в клуб.

Ну, мне кажется, что у меня было свидание с Кристиной Соловий... Было как свидание, но просто ей тогда стало плохо, и мы помогали ей преодолеть приступ колики или чего-то подобного, и на руках ее выносил из клуба,

– рассказал исполнитель.

В то же время он отметил, что чувств к певице у него не было.

Евгений добавил, что недавно приглашал на свидание солистку The Hardkiss Юлию Санину, однако она ему отказала.

Мы что-то смеялись и говорю: "С тебя свидание". А она отвечает: "Нет, к сожалению, это сейчас не актуально",

– вспомнил лидер рок-группы.

Интервью с Женей Галичем: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, Женя Галич имеет двоих детей от жены Валерии. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину женщина была вынуждена уехать за границу вместе с дочерью и сыном. Ранее музыкант неоднозначно высказывался о браке с любимой. Весной он утверждал, что расстояние не повлияло на их взаимоотношения, добавляя при этом, что "у каждого уже была личная жизнь" и что "они не принадлежат друг другу". Такие заявления вызвали немало вопросов у поклонников. Несмотря на эти комментарии, певец до сих пор не делал официальных заявлений о разводе.