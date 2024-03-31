Украинский певец Parfeniuk стал отцом: трогательные фото из роддома
Источник:Parfeniuk
31 марта украинский исполнитель Parfeniuk, известный по хитам "Отрываясь" и "Провела экскурсию", стал отцом. Он поделился радостной новостью с подписчиками своего блога.
К тому же его жена, блоггерша Симбочка, сразу после рождения ребенка выложила фото из больницы. Молодые родители поделились впечатлениями с поклонниками.
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Parfeniuk впервые стал отцом
Певец распространил в сторис лаконичное сообщение с текстом "Я теперь батя". Позже он распространил свою новую песню "Дякую", которая раскрывает имя его новорожденной дочери – Софии.
Parfeniuk стал отцом / Скриншот из инстаграмм-сторис исполнителя
В то же время возлюбленная исполнителя, блоггер Симбочка, также поделилась радостью с поклонниками. Девушка выложила чувственное фото, где она стоит с большим животиком.
"Я родила", – написала блоггерша.
Блоггерша Симбочка родила дочь / Скриншот из инстаграмм-сторис девушки
Более того, молодая мама опубликовала видео из больничной палаты, где лежит вместе с любимым и их крошечной дочкой.
Симбочка и Parfeniuk стали родителями / Скриншот из инстаграмм-сторис девушки
Что известно о паре Parfeniuk и Симбочки
- В июле 2023 года певец сделал предложение блоггерше.
- По словам исполнителя, он принял решение жениться, потому что хочет семейной жизни и, чтобы дома его встречала улыбающаяся жена.
- Супруги планируют в теплое время года устроить пышную свадьбу.