Украинский певец Parfeniuk стал отцом: трогательные фото из роддома

31 марта украинский исполнитель Parfeniuk, известный по хитам "Отрываясь" и "Провела экскурсию", стал отцом. Он поделился радостной новостью с подписчиками своего блога.

К тому же его жена, блоггерша Симбочка, сразу после рождения ребенка выложила фото из больницы. Молодые родители поделились впечатлениями с поклонниками.

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Parfeniuk впервые стал отцом

Певец распространил в сторис лаконичное сообщение с текстом "Я теперь батя". Позже он распространил свою новую песню "Дякую", которая раскрывает имя его новорожденной дочери – Софии.



Parfeniuk стал отцом / Скриншот из инстаграмм-сторис исполнителя

В то же время возлюбленная исполнителя, блоггер Симбочка, также поделилась радостью с поклонниками. Девушка выложила чувственное фото, где она стоит с большим животиком.

"Я родила", – написала блоггерша.



Блоггерша Симбочка родила дочь / Скриншот из инстаграмм-сторис девушки

Более того, молодая мама опубликовала видео из больничной палаты, где лежит вместе с любимым и их крошечной дочкой.



Симбочка и Parfeniuk стали родителями / Скриншот из инстаграмм-сторис девушки

Что известно о паре Parfeniuk и Симбочки