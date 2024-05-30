Крови было много, – бывший участник группы DZIDZIO рассказал, как спас человека
Источник:Julik
Украинский певец Julik сейчас находится в Испании, где, как сам отметил, договаривается о новом благотворительном туре. Там он на днях спас человека.
Это, к тому же, оказался украинец. Он едва не утонул в море.
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Во время прогулки на берегу моря Юлик заметил мужчину Дмитрия. Как впоследствии оказалось, он родом из Харькова и является священником. Певец рассказал, что мужчина страдает варикозным расширением вен, что помешало ему самому выбраться на сушу.
Крови было много,
– подчеркнул исполнитель.
Однако благодаря вмешательству исполнителя харьковчанин получил необходимую медицинскую помощь и сейчас выздоравливает.
Артист Julik спас человека / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о певце Julik
- Настоящее имя артиста Назарий Гук. Он начал свой творческий путь как участник популярной группы DZIDZIO.
- Однако со временем музыканту захотелось развиваться в новом направлении и выйти из "зоны комфорта". Именно поэтому он решил покинуть коллектив и начать сольную карьеру.
- Сейчас Julik активно работает над авторскими песнями, аранжировками и ремиксами на произведения других украинских исполнителей. Параллельно он ведет различные мероприятия как шоумен.
- Кроме музыки, Назарий также попробовал себя в кинематографе. Он сыграл эпизодические роли в фильмах "DZIDZIO Контрабас" и "DZIDZIO Первый раз".