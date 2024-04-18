Тиктокеры массово снимают видео под трек, который собирает миллионы лайков и просмотров: название песни

Дебютная песня Praise Jah in the Moonlight новой звезды Джошуа Омару YG Марли заполонила всю сеть. Первый трек внука легендарного Боба Марли всколыхнул тикток и имеет уже более 2.5 миллиона снятых видео под него.

Память о всемирно известных музыкантах не будет угасать, пока будут творить их дети и внуки. Так, юзеры тиктока радуются новому треку Джошуа Омара и создают новые тренды. Некоторые из пользователей даже стали популярными благодаря видео, снятое под его песню.

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Так, девушка по имени Leah Halton за считанные дни превратилась в звезду. Ее обычный липсинк под хит "Praise Jah in the Moonlight" собрал почти 46 миллионов лайков и набрал 666 миллионов просмотров. На нее подписалось почти 8 миллионов пользователей и ее все видео теперь набирают от 20 до 100 миллионов просмотров.

Также некоторые пользователи пытаются повторить успех Leah Halton, снимая липсинки, как она. В то же время другие пользователи сделали трендом искреннее восхищение новой звездой тиктока.

Некоторые пользователи даже привлекают домашних животных к созданию контента.

Еще одним трендом стал показ гордости и радости за дебютную песню внука Боба Марли. Юзеры искренне восхищаются новым треком и очень благодарны Джошуа, что тот пошел музыкальной тропой, как и его знаменитый дедушка.

Что известно о треке "Praise Jah in the Moonlight"

22-летний YG Marley выпустил свой первый сингл "Praise Jah in the Moonlight" три месяца назад. Парень продолжил культуру регги, которую в свое время вывел на вершину успеха его дед Боб Марли.

В самом сингле Джошуа замиксовал вокал своей матери Лорин Гилл и сэмплы песни его деда Боба Марли "Crisis" 1978 года, которую он исполнял с группой Wailers.

YG Marley – "Praise Jah in the Moonlight": слушайте песню онлайн