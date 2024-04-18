Пам'ять про всесвітньо відомих музикантів не згасатиме, поки творитимуть їхні діти та онуки. Так, юзери тіктоку радіють новому треку Джошуа Омару та створюють нові тренди. Деякі з користувачів навіть стали популярними завдяки відео, зняте під його пісню.

Не пропустіть У тікток віруситься дебютний сингл внука Боба Марлі, під який відриваються всі покоління

Так, дівчина на ім'я Leah Halton за лічені дні перетворилася на зірку. Її звичайний ліпсінк під хіт "Praise Jah in the Moonlight" зібрав майже 46 мільйонів лайків та набрав 666 мільйонів переглядів. На неї підписалося майже 8 мільйонів користувачів та її усі відео тепер набирають від 20 до 100 мільйонів переглядів.

Також деякі користувачі намагаються повторити успіх Leah Halton, знімаючи ліпсінки, як вона. Водночас інші юзери зробили трендом щире захоплення новою зіркою тіктоку.

Деякі користувачі навіть залучають домашніх тваринок до створення контенту.

Ще одним трендом став показ гордості та радості за дебютну пісню онука Боба Марлі. Юзери щиро захоплюються новим треком та дуже вдячні Джошуа, що той пішов музичною стежкою, як і його знаменитий дідусь.

Що відомо про трек "Praise Jah in the Moonlight"

22-річний YG Marley випустив свій перший сингл "Praise Jah in the Moonlight" три місяці тому. Хлопець продовжив культуру реггі, яку свого часу вивів на вершину успіху його дід Боб Марлі.

У самому синглі Джошуа заміксував вокал своєї матері Лорін Гілл й семпли пісні його діда Боба Марлі "Crisis" 1978 року, яку він виконував з групою Wailers.

YG Marley – "Praise Jah in the Moonlight": слухайте пісню онлайн