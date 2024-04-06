Тикток разрывает песня из мультика Астерикс и Обеликс, под которую юзеры "варят" зелье мести

Сеть заполонили забавные ролики, в которых тиктокеры варят ядовитое зелье под песню из мультфильма про Астерикса и Обеликса.

Пока в сети не утихают дискуссии о закрытии тиктока во избежание продвижения российской пропаганды, украинцы наслаждаются гениальными роликами, которые снимают пользователи из разных уголков мира.

К слову Тикток разрывает ремикс романтического хита "Напомни" об искренней настоящей любви

Саундтрек из "Астерикса и Клеопатры" – новый тренд тикток

На этот раз тикток разрывает забавная французская песенка из популярного старого мультфильма про Астерикса и Обеликса – "Астерикс и Клеопатра" 1968 года выхода.

В фильме есть сценка, где злой герой Амонбофис решает обмануть Клеопатру, послав ей ядовитый пудинг с мышьяком от имени галлов. Момент приготовления яда и завирусился в социальной сети, став настоящим трендом.

Юзеры записывают шуточные ролики, где тоже в забавной маске, напоминающей героя мультика, готовят зелье для своих "недругов". Таких рилсов уже более 120 тысяч в тикток.

Например, сестра готовит "напиток" для сестры, которая без разрешения взяла ее одежду.

Или же девушка смешивает коктейль для парня, который попросил его угостить выпивкой, но не попросил стать его "валентинкой".

Или ребенок готовит волшебное зелье из маминой дорогой косметики, тихо закрывшись в ванной.

Также есть видео, где девушки готовят яд для мужчин, которые тратят напрасно их время.