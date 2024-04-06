Тикток разрывает песня из мультика Астерикс и Обеликс, под которую юзеры "варят" зелье мести

6 апреля 2024, 06:31
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Сеть заполонили забавные ролики, в которых тиктокеры варят ядовитое зелье под песню из мультфильма про Астерикса и Обеликса.

Пока в сети не утихают дискуссии о закрытии тиктока во избежание продвижения российской пропаганды, украинцы наслаждаются гениальными роликами, которые снимают пользователи из разных уголков мира.

К слову Тикток разрывает ремикс романтического хита "Напомни" об искренней настоящей любви

Саундтрек из "Астерикса и Клеопатры" – новый тренд тикток

На этот раз тикток разрывает забавная французская песенка из популярного старого мультфильма про Астерикса и Обеликса – "Астерикс и Клеопатра" 1968 года выхода.

В фильме есть сценка, где злой герой Амонбофис решает обмануть Клеопатру, послав ей ядовитый пудинг с мышьяком от имени галлов. Момент приготовления яда и завирусился в социальной сети, став настоящим трендом.

Юзеры записывают шуточные ролики, где тоже в забавной маске, напоминающей героя мультика, готовят зелье для своих "недругов". Таких рилсов уже более 120 тысяч в тикток.

Например, сестра готовит "напиток" для сестры, которая без разрешения взяла ее одежду.

Или же девушка смешивает коктейль для парня, который попросил его угостить выпивкой, но не попросил стать его "валентинкой".

@likacoolsomlyfticecool Min skönhetssömn är dyrbar #foryou #fyp #foryoupage #fördig #relatable #funny #Meme ♬ son original - Micka

Или ребенок готовит волшебное зелье из маминой дорогой косметики, тихо закрывшись в ванной.

@ltsmikaylacampinos i missed the cup #fyp #relatable #xyzbca ♬ son original - Micka

Также есть видео, где девушки готовят яд для мужчин, которые тратят напрасно их время.

@sa.kinap Anything dexta say #fyp #foryoupage #viralvideo #2024 #trending #blackgirltiktok #whocanrelate ♬ son original - Micka

 

Автор: Олена Худенко