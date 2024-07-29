Теперь перепев легендарной композиции собирает миллионы просмотров и тысячи лайков в тиктоке.

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Пользователи тиктока активно создают видео под эту мелодию, в основном липсинги. Что интересно, припев особенно пришелся по душе слушателям.

Ой, гуцулко, гуцулянко, чичко прехороша, подарю тебе скрипку из струн Черемоша! Ой, гуцулко, гуцулянко, будешь ты любить, я сделаю из эхо Карпатских золотые трембиты,

– говорится в песне.

Популярность песни можно объяснить ее аутентичным звучанием и сочетанием традиционных мотивов с современными ритмами.

Сама FIЇNKA признается, что "Гуцулянка" описывает ее. В своем творчестве певица использует элементы гуцульского диалекта и местного говора, что придает песне особый шарм.

Песню Ивана Поповича на стихи Андрея Демиденко "Гуцулянка" я услышала еще в детстве. И мне всегда казалось, что эта песня обо мне. Особенно строка "чичко-прехороша" описывала меня в детстве. Эта песня не такая популярная, как многие другие хиты Ивана Дмитриевича. Но однажды, едучи в Карпаты, слушая Поповича, как я это люблю делать – звучит "Гуцулянка" и я подумала: интересно, а что бы гуцулянка спела тому легиню, но так правдиво на диалекте. Тогда я и решила, что хочу дуэт с Поповичем. Через несколько дней я уже поехала к нему на концерт в Коломыю, чтобы попросить разрешения сделать кавер и он согласился. Прошел какой-то год и вот она "Гуцулянка" в перепеве Фиинки,

– рассказывала исполнительница.

FIЇNKA & Иван Попович – "Гуцулянка": смотрите видео онлайн

По состоянию на сейчас клип на трек "Гуцулянка" посмотрели уже 1,1 миллиона раз и поставили более десяти тысяч лайков. Эта история в очередной раз демонстрирует, как классика украинской музыки находит путь к сердцам нового поколения.