Тепер переспів легендарної композиції збирає мільйони переглядів та тисячі лайків у тіктоці.

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Користувачі тіктока активно створюють відео під цю мелодію, здебільшого ліпсінги. Що цікаво, приспів особливо припав до душі слухачам.

Ой, гуцулко, гуцулянко, чічко прехороша, подарую тобі скрипку із струн Черемоша! Ой, гуцулко, гуцулянко, будеш ти любити, я зроблю з відлунь Карпатських золоті трембіти,

– йдеться в пісні.

Популярність пісні можна пояснити її автентичним звучанням та поєднанням традиційних мотивів із сучасними ритмами.

Сама FIЇNKA зізнається, що "Гуцулянка" описує її. У своїй творчості співачка використовує елементи гуцульського діалекту та місцевої говірки, що додає пісні особливого шарму.

Пісню Івана Поповича на вірші Андрія Демиденка "Гуцулянка" я почула ще в дитинстві. І мені завжди здавалося, що ця пісня про мене. Особливо рядок "чічко-прехороша" описував мене в дитинстві. Ця пісня не така популярна, як багато інших хітів Івана Дмитровича. Але одного дня, їдучи в Карпати, слухаючи Поповича, як я то люблю робити – звучить "Гуцулянка" і я подумала: цікаво, а що би гуцулянка заспівала тому леґіню, але так правдиво на діалекті. Тоді ж я й вирішила, що хочу дует з Поповичем. За декілька днів я вже поїхала до нього на концерт в Коломию, аби попросити дозволу зробити кавер і він погодився. Пройшов якийсь рік і ось вона "Гуцулянка" в переспіві Фіїнки,

– розповідала виконавиця.

FIЇNKA & Іван Попович – "Гуцулянка": дивіться відео онлайн

Станом на зараз кліп на трек "Гуцулянка" переглянули вже 1,1 мільйона разів та поставили понад десять тисяч лайків. Ця історія вчергове демонструє, як класика української музики знаходить шлях до сердець нового покоління.