Я парень взрослый, – Павел Зибров ответил, готов ли защищать Украину с оружием в руках

67-летний артист Павел Зибров активно поддерживает украинских защитников. Мужчина признался, видит ли себя с оружием в руках.

Павел Зибров напомнил, что по возрасту он уже не подлежит мобилизации. Однако заметил, что если потребность взять в руки оружие будет – он это сделает.

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Я уже парень взрослый, немножко за... но сила и мощь во мне есть и если будет нужно - конечно, я возьму в руки оружие и буду защищать свою семью и страну,

– сказал артист.

Павел Зибров добавил, что роль артиста во время войны – быть нужным зрителям, воинам, государству и делать все возможное для победы и в тылу, и на фронте. В то же время он гордится теми украинскими звездами, которые отложили микрофон и стали на защиту страны. Также Зибров уважает певцов, которые выступают для защитников в госпиталях и на благотворительных концертах.

Ранее Павел Зибров отвечал, что спокойно относится к вопросам о его мобилизации. Он говорил, что имеет крепкое здоровье, но уже не способен бегать на длинные дистанции.