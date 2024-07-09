Он признался, как реагирует на такую критику. Кроме того, певец объяснил свое мнение относительно места артистов во время войны.

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Павел Зибров отметил, что спокойно относится к вопросам о том, почему он не на передовой.

Да, здоровья у меня хватает, только ненадолго. На длинные дистанции я уже, безусловно, бежать не смогу,

– объяснил певец.

Артист отметил важность культурного фронта и крепкого тыла и подчеркнул свой вклад в поддержку ВСУ через концерты для военных и сбор средств на нужды армии. Он призвал понимать, что украинцы нужны везде, в частности для поддержки экономики через уплату налогов.

Считаю, что культурный фронт очень важен. Не могут все люди пойти сейчас на "ноль", взять автоматы, сесть в танки и воевать. Нет, должен быть крепкий тыл. Должны работать предприятия, фабрики, заводы. И, безусловно, артисты должны работать на своем месте, если они профессионалы. Они должны показывать пример, воплощать в жизнь веру и надежду – то, что сейчас нужно,

– подчеркнул исполнитель.

Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что 21 июня этого года народный артист Украины отпраздновал свое 67-летие. Согласно действующему законодательству, он, как другие мужчины, достигшие 60-летнего возраста, не подлежат мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины, ведь достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ.