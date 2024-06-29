Новый герой "Бриджертонов": Павел Зибров разорвал сеть образом из популярного сериала

29 июня 2024, 19:39
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Павел Зибров

Украинский артист Павел Зибров перевоплотился в персонажа из известного сериала "Бриджертоны". Он вызвал восторг у поклонников.

Народный артист Украины Павел Зибров пристально следит за всеми последними трендами. Пока в сети обсуждают третий сезон сериала "Бриджертоны", певец решил перевоплотиться в персонажа из этого кино.

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Павел Зибров опубликовал видео, в котором предстал на природе в роскошном красном костюме, одежде и с короной на голове. Этот ролик сопровождал саундтрек из сериала.

Когда уже тот четвертый сезон? Лошади запряжены, бриллиант сезона – Марина – в карете,
– подписал видео артист.

Павел Зибров перевоплотился в героя из "Бриджертонов": смотрите видео

Кроме того, Павел Зибров опубликовал еще один ролик, где позировал в белом наряде. Артист назвался "лордом Зибровым".

@pavlo_zibrov_

Лорд Зібров Вас вітає!

♬ Give Me Everything (Stripped Down) - Archer Marsh

Павел Зибров сумел поднять настроение своей аудитории. Фаны пишут, что артисту удалось попасть в тренд – теперь без него "Бриджертоны" будут неполными.

  • "Бриллиант сезона";
  • "Надеюсь, леди Уислдаун напишет о новом лорде";
  • "Виконт Зибровтон";
  • "Если вам не будет в 4 сезоне, лента провалится в прокате";
  • "Как вас величать, Ваше высочество?";
  • "Лорд Зибров, вы прекрасны";
  • "Ждем Вас в следующем сезоне. Костюм крутой".

Чем известны "Бриджертоны"

  • Популярный американский сериал от Netflix создан на основе романов Джулии Куинн. В центре сюжета – семья Бриджертонов, где каждый член семьи стремится найти свою любовь. Первый сезон, который вышел в декабре 2020 года, рассказывает о старшей дочери Дафне и герцоге Гастингса, которые женятся по принуждению.
  • Действие второго сезона разворачивается вокруг Энтони – виконта Бриджертона, самого старшего мужчины в семье. Он почти женится на очаровательной Эдвине, хотя любит ее сестру Кейт.
  • Третий сезон вышел совсем недавно – этим летом. Он сосредоточился на отношениях Колина и Пенелопы Фезерингтон. А еще раскрыл секрет леди Вислдаун, которая тоже является главной героиней.

Автор: Марія Касій