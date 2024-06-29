Народный артист Украины Павел Зибров пристально следит за всеми последними трендами. Пока в сети обсуждают третий сезон сериала "Бриджертоны", певец решил перевоплотиться в персонажа из этого кино.

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Павел Зибров опубликовал видео, в котором предстал на природе в роскошном красном костюме, одежде и с короной на голове. Этот ролик сопровождал саундтрек из сериала.

Когда уже тот четвертый сезон? Лошади запряжены, бриллиант сезона – Марина – в карете,

– подписал видео артист.

Павел Зибров перевоплотился в героя из "Бриджертонов": смотрите видео

Кроме того, Павел Зибров опубликовал еще один ролик, где позировал в белом наряде. Артист назвался "лордом Зибровым".

Павел Зибров сумел поднять настроение своей аудитории. Фаны пишут, что артисту удалось попасть в тренд – теперь без него "Бриджертоны" будут неполными.

"Бриллиант сезона";

"Надеюсь, леди Уислдаун напишет о новом лорде";

"Виконт Зибровтон";

"Если вам не будет в 4 сезоне, лента провалится в прокате";

"Как вас величать, Ваше высочество?";

"Лорд Зибров, вы прекрасны";

"Ждем Вас в следующем сезоне. Костюм крутой".

Чем известны "Бриджертоны"