Народний артист України Павло Зібров пильно стежить за всіма останніми трендами. Поки у мережі обговорюють третій сезон серіалу "Бріджертони", співак вирішив перевтілитися у персонажа з цього кіно.

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Павло Зібров опублікував відео, у якому постав на природі у розкішному червоному костюмі, шатах та з короною на голові. Цей ролик супроводжував саундтрек із серіалу.

Коли вже той четвертий сезон? Коні запряжені, діамант сезону – Марина – в кареті,

– підписав відео артист.

Павло Зібров перевтілився у героя з "Бріджертонів": дивіться відео

Крім того, Павло Зібров опублікував ще один ролик, де позував у білому вбранні. Артист назвався "лордом Зібровим".

Павло Зібров зумів підняти настрій своїй аудиторії. Фани пишуть, що артисту вдалось потрапити у тренд – тепер без нього "Бріджертони" будуть неповними.

"Діамант сезону";

"Сподіваюся, леді Віслдаун напише про нового лорда";

"Віконт Зібровтон";

"Якщо вам не буде в 4 сезоні, стрічка провалиться у прокаті";

"Як вас величати, Ваша високосте?";

"Лорде Зібров, ви прекрасні";

"Чекаємо Вас у наступному сезоні. Костюм крутий".

Чим відомі "Бріджертони"