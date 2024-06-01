Начиналось с 2500, – Зибров рассказал, что ему подняли пенсию и назвал сумму, которую получает

В феврале этого года Павел Зибров рассказывал, что учитывая его звание народного артиста Украины и многочисленные награды, рассчитывал на высокую пенсию – ориентировочно 50 тысяч гривен. Однако реальность оказалась совсем другой.

Сейчас исполнитель рассекретил точную сумму, которую получает от государств. Так, зимой его пенсия составляла 7500 гривен, но недавно ее подняли.

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Выяснилось, что народному артисту платят теперь лишь на 800 гривен больше. Он не жалуется, хотя и подчеркнул, что за границей пенсионеры живут значительно лучше.

Начиналось с 2500 гривен, потом 4000, а сейчас уже 8300. Более или менее. Я богатый человек,

– отметил Зибров.

В то же время он добавил, что также зарабатывает на своих выступлениях и работает преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Концерты благотворительные, но иногда и кассовые. Понятно, что мы не можем позволить себе билеты по 1500-2000 гривен. Делаем доступные. Прекрасно понимаем, что сейчас нет столько денег у людей, чтобы заплатить. Только чтобы пришли, это самое главное. Чтобы стульчики не были пустыми. Плюс я преподаю у Михаила Поплавского. Я ему благодарен. Уже два года возглавляю кафедру. Мне это интересно,

– рассказал певец.

Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн

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