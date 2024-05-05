Наталка Карпа празднует Пасху с мужем, который служит в ВСУ: счастливые семейные кадры
Источник:Наталка Карпа
Украинская певица Наталка Карпа поделилась видеопоздравлением со светлым праздником Пасхи. В то же время на кадрах можно заметить ее семью в полном составе.
Так, к артистке с фронта вернулся ее муж Евгений Терехов, который служит в ВСУ. Пара рада быть вместе и иметь возможность отпраздновать Пасху дома.
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Как Наталка Карпа поздравила с Пасхой
Исполнительница опубликовала видео, на котором семья Натальи в полном составе поздравляет поклонников с Пасхой. Артистка одета в белое вышитое платье, а ее муж-военный Евгений Терехов одет в черную вышиванку с красными узорами. В то же время 4-летняя дочь певицы Злата и старшие члены семьи также дополнили свои образами украинской народной рубашкой.
Наталья вместе с мужем передала искренние поздравления с праздником Пасхи. К тому же она поблагодарила Вооруженные Силы Украины за возможность встретить Христово Воскресение в семейном кругу.
Что известно об отношениях Карпы и Терехова
Будущая пара познакомилась на концерте для ветеранов АТО. После этого Наташа и Евгений начали встречаться, а впоследствии мужчина сделал ей предложение. Спустя 3 года после бракосочетания звезда сообщила о своей беременности. В декабре 2019 года Карпа стала мамой дочери Златы.
В 2021 году певица призналась о непростом этапе в отношениях с мужем. Впоследствии артистка рассказала, что супруги взяли тайм-аут. В январе 2023 года Терехов отметил, что они общаются через дочь. Весной он впервые за длительное время встретился со Златой.
Сейчас пара никак не комментирует личную жизнь. В то же время они часто появляются на совместных фото и вместе празднуют дни рождения и другие знаменательные даты в их семье.
Как другие звезды поздравили украинцев с Пасхой
- Ирина Федишин опубликовала праздничные семейные кадры из церкви. На фотографиях кроме артистки были ее дети с мужем и родители. Она пожелала всем победы и мира.
- Наталья Денисенко приехала в родной Чернигов вместе с сыном, чтобы отпраздновать Пасху с родителями. Однако семья празднует без мужа актрисы Андрея Фединчика, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины. Наташа желает украинцам истинной любви.
- Оля Цибульская выложила праздничную фотографию с сыном Нестором. В то же время певица поблагодарила ВСУ за возможность отпраздновать этот день.
- Руслана поделилась кадром, на котором молится и написала к нему трогательный текст.
- Эктор Хименес-Браво опубликовал фотографию, на которой держит пасху. На фоне видно аллею Героев в Киеве. Кулинар пожелал всем силы, веры и вдохновения.