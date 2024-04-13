Экс-жена Остапчука впервые рассказала об отце, который был связан с партией Медведчука
Источник:"Балючие темы"
Бывшая жена Владимира Остапчука рассказала, что ее мама и отец были довольно известными. Более того, папа развивал политическую карьеру.
Кристина Горняк (фамилия по паспорту – Остапчук) рассказала о своей семье. Она призналась, что ее отец Виктор был не последним человеком в Ужгороде.
Смотрите также От безумной любви до деспотизма, – Кристина Горняк призналась, что имела жениха из Москвы
Кристина Горняк об отце
Экс-жена Владимира Остапчука поделилась, что ее папа развивал свой бизнес, но также имел политические амбиции. В частности, имел связь с Социал-демократической партией Украины (объединенная), которую основал Виктор Медведчук.
Мой папа был бизнесменом, он был очень уважаемым и знаменитым в Ужгороде все время. И политическая карьера у него была. Различная. Сейчас просто все эти политические партии не принято называть. Тогда у нас было две партии в то время, а сейчас это уже непопулярные партии, скажем так. Тогда это была СДПУ(О). Об этом, кстати, никто не знает,
– впервые призналась блогерша.
Из-за влиятельного отца к Кристине в детстве не было значительного доверия со стороны сверстников и не только. Ведь все считали, что победы на различных конкурсах ей покупал отец. Но на самом деле он мало уделял времени дочери и о ее участии в тех или иных соревнованиях узнавал уже после.
"Поскольку он был богатым бизнесменом, все, чего я достигала в детстве, – всегда говорили: "Горняк ей все купил, все проплатил". То есть из меня делали неталантливого ребенка, но на самом деле, к чему я не приложу руку, у меня все получается. Сказать, что я не имею талантов, – не сказать. Но всегда обесценивали", – поделилась Кристина.
Сейчас отец Кристины Горняк живет за границей.
Интервью с Кристиной Горняк: смотрите видео онлайн
Где сейчас живет Кристина Горняк
- Бывшая жена шоумена поставила на паузу деятельность нотариуса и чаще занимается своим блогом. Частично это связано с тем, что она живет на две страны. Это Австрия и Украина.
- Недавно Кристина Горняк была оштрафована в Австрии из-за того, что она не поставила авто на учет. Однако блогер не живет там на постоянной основе, поэтому возмутилась этому постановлению полиции.
- Блогерша объясняла, что не может выбрать для себя одну страну. В Украине ей кажется, что она что-то теряет. Тогда как в Австрию никак не получается адаптироваться. Вероятно, над этим вопросом она до сих пор работает.