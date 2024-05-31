Новая звезда сети: телохранительница Дженнифер Лопес затмила актрису на мероприятии
Источник:Marca
В сети появилась новая звезда, которую активно обсуждают пользователи. Ею стала телохранительница артистки Дженнифер Лопес Ор Абрахам.
Более того, некоторые юзеры уверены, что своим появлением девушка затмила певицу. В то же время поклонники Дженнифер уже нашли соцсети телохранительницы.
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О девушке начали говорить, когда Лопес посетила мероприятие в Мексике, посвященное премьере научно-фантастического фильма "Атлас". На нем же присутствовала и Абрахам, для того чтобы охранять звезду.
Я очень рада быть здесь. Прошло немного времени с тех пор, как я в последний раз была здесь, в Мексике, со всеми моими людьми. Я очень люблю вас, спасибо,
– отметила актриса.
Впрочем, все внимание публики было приковано к телохранительнице. Сетью распространилось видео, на котором Абрахам, одетая в темном костюме, наблюдает за знаменитостью. Оно стало вирусным и собрало более миллиона лайков в тиктоке.
Некоторые пользователи сравнили Абрахам с актрисой Галь Гадот. В то же время другие пользователи отметили сходство телохранительницы с Сандрой Буллок.
Что известно о телохранительнице Лопес
- Она модель израильского происхождения.
- К тому же девушка активно занимается спортом и обучена самообороне.
- Своей работой Абрахам разрушает стереотипы, что телохранитель – сугубо мужская профессия.