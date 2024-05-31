Ба більше, деякі юзери впевнені, що своєю появою дівчина затьмарила співачку. Водночас шанувальники Дженніфер вже знайшли соцмережі тілоохоронниці.

Не пропустіть Дженніфер Лопес вперше публічно відповіла на чутки про розлучення з Беном Аффлеком

Про дівчину почали говорити, коли Лопес відвідала захід у Мексиці, присвячений прем'єрі науково-фантастичного фільму "Атлас". На ньому ж була присутня і Абрахам, для того щоб охороняти зірку.

Я дуже рада бути тут. Минуло небагато часу з тих пір, як я востаннє була тут, у Мексиці, з усіма моїми людьми. Я дуже люблю вас, дякую,

– зазначила акторка.

Втім, вся увага публіки була прикута до тілоохоронниці. Мережею розповсюдилося відео, на якому Абрахам, вбрана у темному костюмі, спостерігає за знаменитістю. Воно стало вірусним і зібрало більше мільйона лайків у тіктоці.

Деякі користувачі порівняли Абрахам з акторкою Ґаль Ґадот. Водночас інші юзери зазначили схожість тілоохоронниці з Сандрою Буллок.

Що відомо про тілоохоронницю Лопес